Visite théâtralisée

La Toute Petite Compagnie propose une visite musicale et décalée du Centre psychothérapique de l’Ain

Découverte de l’histoire et du patrimoine du CPA à l’occasion d’une déambulation théâtrale, musicale et humoristique emmenée par Archibald Tonnerre, personnage fantasque et mystérieux.

Centre psychothérapique de l’Ain Avenue de Marboz 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 52 24 69 http://www.cpa01.fr https://fr-fr.facebook.com/cultureNoMadCPA/;https://fr-fr.facebook.com/centrepsychotherapiquedelain/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 52 24 69 »}, {« type »: « email », « value »: « culture.nomad@orsac-cpa01.fr »}] Parkings à disposition des visiteurs – réseau de transports publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

