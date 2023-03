VISITE ÉCLAIR LE CENTRE PROTESTANT centre protestant Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Dans le contexte de la Reconstruction, Marc Hébrard et ses associés vont concevoir un programme ambitieux qui regroupe en un même lieu le temple, une salle des fêtes, une salle de réunion ainsi qu'un logement pour le pasteur. Édifié sur une parcelle surplombant le cimetière protestant, située non loin de l'église Notre-Dame, ce projet participe à l'intégration d'une zone cultuelle au cœur du plan d'urbanisme imaginé par Claude Ferret.

2023-04-21T11:00:00+02:00 – 2023-04-21T11:30:00+02:00

