Colo Grandeur Nature centre précotel bois de lune Méaudre, 24 juillet 2023, Méaudre.

Colo Grandeur Nature 24 – 28 juillet centre précotel bois de lune 300

Ce séjour vient continuer le travail de sensibilisation sur l’environement en :

Favorisant le vivre ensemble

Découvrir un espace naturel

Acquérir de nouvelles compétences

Développer un savoir faire

Sensibiliser au développement durable

Ouvrir le champ des possibles

Chaque matin sera organisé des temps d’apprentissage et d’initiation au notion d’environnement (visite de ferme et aide aux tâches pratique de la vie agricole, confection de fromage et pain locaux, ballade thématique en forêt, sensibilisation au réchauffement climatique…)

Les journées seront divisées en deux thématiques distinctes et complémentaires : matin renforcement des apprentissages et les après-midi activités physiques et sportives en plein air

centre précotel bois de lune 38112 Meaudre Méaudre 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474571200 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

Grandeur Nature

lepieddespistes.com