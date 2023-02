WE couples Centre Port Royal Saint-Lambert-des-Bois Catégories d’Évènement: Saint-Lambert-des-Bois

Yvelines

WE couples Centre Port Royal, 15 janvier 2022, Saint-Lambert-des-Bois. WE couples 15 et 16 janvier 2022 Centre Port Royal Week-end Couples

Week-end en couple pour les parents d’un enfant malade ou handicapé Centre Port Royal Chemin du Charme et du Carrosse Saint-Lambert-des-Bois 78470 Yvelines Île-de-France « Le handicap de notre enfant : toi, tu le vis comment ? » Un week-end à vivre en couple, sans vos enfants. L’occasion de rencontrer d’autres couples. Un temps de pause pour retrouver l’élan initial, accueillir l’aujourd’hui et mieux se projeter dans l’avenir. Télécharger le dépliant d’information

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T10:00:00+01:00

2022-01-16T16:00:00+01:00 © Tom Merton / Istock – Photo posée par des modèles

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Lambert-des-Bois, Yvelines Autres Lieu Centre Port Royal Adresse Chemin du Charme et du Carrosse Ville Saint-Lambert-des-Bois lieuville Centre Port Royal Saint-Lambert-des-Bois Departement Yvelines

Centre Port Royal Saint-Lambert-des-Bois Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lambert-des-bois/

WE couples Centre Port Royal 2022-01-15 was last modified: by WE couples Centre Port Royal Centre Port Royal 15 janvier 2022 Centre Port Royal Saint-Lambert-des-Bois Saint-Lambert-des-Bois

Saint-Lambert-des-Bois Yvelines