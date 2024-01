MARCHE DE NOËL « CAP SUR NOËL » CENTRE PORT/RAMBLA DU SOLEIL Esplanade Pierre Racine Agde, 2 décembre 2023, Agde.

Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-02

fin : 2024-01-07

Revivez la magie de Noël au Cap d’Agde!

Venez découvrir les chalets installés au cœur d’une forêt magique, glisser sur la patinoire de glace, déambuler avec les personnages des parades, rencontrer les animaux de la mini ferme, déguster des spécialités locales, faire des tours de manèges et surtout prendre la pose avec le Père Noël et ses lutins..

Venez découvrir les chalets installés au cœur d’une forêt magique, glisser sur la patinoire de glace, déambuler avec les personnages des parades, rencontrer les animaux de la mini ferme, déguster des spécialités locales, faire des tours de manèges et surtout prendre la pose avec le Père Noël et ses lutins.

Installées sur la Rambla du Soleil, de magnifiques bulles transparentes de différentes tailles accueillent en partenariat avec les commerçants de Cap Shopping, des terrasses d’hiver, le Salon du Père Noël et des boutiques éphémères.

Venez découvrir ces bulles et prendre place à l’intérieur pour déguster des huîtres, un bon chocolat chaud ou encore prendre une photo dans la Bulle de Noël !

> Inauguration le samedi 2 décembre à 18h30 , Esplanade Pierre Racine, Cap d’Agde.

La féérie de Noël en lumière sur la façade du Casino Barrière

Du 13 au 31 décembre, venez admirer une projection vidéo sur le thème de Noël projetée sur la façade du Casino, situé en haut de la Rambla du Soleil à côté du Palais des Congrès.

De 17h30 à 23h00. Temps de projection : 8 mn. Toutes les 5 mn.

> Hors vacances scolaires

Ouverture du Village de Noël à partir de 11 h 00

Chalets alimentaires à partir de 10h00

Manèges à partir de 14h00

Les samedis, dès 10h00 : ouverture du Village de Noël et des manèges

> Durant les vacances scolaires

Chalets alimentaires à partir de 10h00

Ouverture du village de Noël et manèges à partir de 11h00

Les samedis, dès 10h00 : ouverture du village de Noël et des manèges

> 60 chalets,

> Parades,

> Animations,

> Patinoire,

> Manèges,

> Restauration.

CENTRE PORT/RAMBLA DU SOLEIL

Esplanade Pierre Racine

Agde 34300 Hérault Occitanie



