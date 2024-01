Présentation du Parcours « Mes petits doigts m’ont dit » Centre Pompidou Paris, vendredi 1 mars 2024.

Présentation du Parcours « Mes petits doigts m’ont dit » Présentation de notre nouveau parcours « Mes petits doigts m’ont dit » aux relais du champ social. Vendredi 1 mars, 14h30 Centre Pompidou Sur inscription (gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T14:30:00+01:00 – 2024-03-01T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T14:30:00+01:00 – 2024-03-01T16:30:00+01:00

Découvrez notre nouveau parcours « Mes petits doigts m’ont dit » avant de le proposer à votre groupe.

La marionnette du Centre Pompidou est à la recherche d’animaux qui se sont échappés et ont trouvé refuge parmi les œuvres de la collection. Par le mime, la voix et la manipulation de petites marionnettes, aidez-la dans sa quête. Écoutez les indices et regardez attentivement : les animaux se trouvent à portée de main…

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou, Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France 01 44 78 12 33 https://www.centrepompidou.fr/fr/ [{« type »: « email », « value »: « champsocial@centrepompidou.fr »}]

Aux niveaux 4 et 5, les œuvres de la collection offrent une expérience immersive unique qui déroule le fil des recherches formelles et esthétiques fondatrices de l’art moderne et contemporain, avec un accrochage entièrement renouvelé tous les deux ans et des rotations d’œuvres régulières. Ces rotations permettent le renouvellement des salles, sans altérer les repères historiques. De salles en coursives, de couloirs en travées, le parcours du Musée dévoile la diversité de la collection et des territoires de la création dans toutes les pratiques : photographie, images en mouvement, peinture, sculpture, design, architecture, films expérimentaux et vidéos… Enrichie au fil du temps par de nouvelles acquisitions soutenues notamment par de généreuses donations, la collection ne cesse de s’accroître et de s’ouvrir aux nouvelles scènes. C’est le sens, depuis les années 2000, du travail prospectif des conservateurs et conservatrices mené pour accompagner la mondialisation de l’art et la multiplication des scènes contemporaines, en direction des pays de l’ancienne Europe de l’Est, du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Amérique latine et plus récemment de l’Asie du Sud et de la Chine ainsi que de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Sud.

Place Georges-Pompidou 75004 Paris