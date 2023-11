Luttes en pages, en scène, en partage Centre Pompidou Paris, 20 novembre 2023, Paris.

Pour cette 3e rencontre du cycle Écrire les luttes, la Bibliothèque publique d’information propose une rencontre sur la transmission de l’histoire des luttes, lundi 20 novembre en Petite salle du Centre Pompidou.

Comment rendre compte des luttes, de leur histoire, de leur singularité ?

Pour les raconter, les donner à voir et les transmettre, leur rendre toute leur épaisseur et les incarner dans notre actualité, l’écriture adopte différentes formes et des modes de réception divers. Au cœur d’un va-et-vient constant entre la création contemporaine et l’action passée, la transmission rend vivante l’histoire des combats pour l’égalité et la justice sociale. Incarnée dans un roman, au théâtre, illustrée et filmée, l’histoire publique résonne autrement, plus accessible et vivante.

Avec Maryline Desbiolles, autrice. Dernier roman paru : Il n’y aura pas de sang versé (éd. Sabine Wespieser, 2023)

Raphaël Meyssan, auteur de la bande dessinée L_es Damnés de la Commune_ (Delcourt, 2019), scénariste, graphiste et réalisateur du film du même nom (2021)

Natascha Rudolf, traductrice, adaptatrice, metteuse en scène de Lefty ! d’après Waiting for Lefty de Clifford Odets, en collaboration avec le réalisateur Laurent Cibien

Animée par Guillaume Mazeau, historien, maître de conférences à l’Université Paris-1 Sorbonne. Dernier ouvrage paru : Histoire (Anamosa, 2020)

Centre Pompidou 19 rue Beaubourg, 75004 Paris Paris 75004 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T19:00:00+01:00 – 2023-11-20T20:00:00+01:00

