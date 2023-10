Une lutte s’étudie – Bibliothèque publique d’information Centre Pompidou Paris, 16 octobre 2023, Paris.

Une lutte s’étudie – Bibliothèque publique d’information Lundi 16 octobre, 19h00 Centre Pompidou Entrée libre et gratuite

Après une première séance consacrée aux différentes formes des luttes sociales, à la façon dont la fête, la danse, les écritures sauvages s’y invitent et les façonnent, la deuxième séance du cycle de conférences portera sur le moment où les historiens et historiennes, les sociologues s’en saisissent, l’étudient, cherchent à les donner à comprendre.

Nous questionnerons ensemble les sources mobilisées, sources qu’il faut bien collecter, conserver. Nous réfléchirons à la façon de reconnaître la place de tous les acteurs et actrices de ces luttes, la question de la place des femmes, longtemps invisibilisées, étant importante. Nous nous interrogerons sur l’histoire longue des manifestations, mais aussi sur celle de leurs répressions en faisant dialoguer une responsable de fonds d’archive, une historienne des manifestations et un sociologue de la répression.

Avec : Carole Chabut, directrice de la bibliothèque Marguerite-Durand (Paris, 13e)

Fabien Jobard, politologue, directeur de recherches au CNRS. Chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP). Dernier ouvrage paru : Global police. La Question policière dans le monde et l’histoire avec Florent Calvez (Delcourt, collection « Encrage », 2023)

Danielle Tartakowsky, historienne, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, spécialiste des mouvements sociaux. Dernier ouvrage paru : Histoire de la rue : de l’Antiquité à nos jours (Tallandier, 2022)

Animée par Fanny Gallot, historienne, maîtresse de conférences Université Paris-Est Créteil et chercheuse au Centre de recherche en histoire contemporaine comparée (CRHEC), a co-dirigé, avec Pauline Delage, Féminismes dans le monde : 23 récits d’une révolution planétaire (Textuel, 2020)

Centre Pompidou 19 rue Beaubourg, 75004 Paris Paris 75004 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France

