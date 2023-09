Centre Pompidou – Offre éducative Centre Pompidou Paris, 27 septembre 2023, Paris.

Cet évènement de lancement de la nouvelle saison culturelle sera l’occasion de présenter la richesse de notre programmation, nos ressources pédagogiques, les modalités de réservation et d’accueil des groupes scolaires ainsi que les actions relatives à la stratégie d’accessibilité et de diversité des publics (via notamment la gratuité de toutes les activités pour les scolaires, le développement d’un créneau spécifique pour les Rep-Rep+, la création d’un calendrier de réservation en deux temps etc….). Le Centre Pompidou est par ailleurs engagé dans de nombreux projets d’éducation artistique et culturelle et dans des formations à destination des enseignants.

Cette rencontre sera suivie d’une visite libre de l’exposition « Corps à corps – Histoire(s) de la photographie ».

Centre Pompidou
Place George Pompidou
75004 Paris

