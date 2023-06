Sortie au Centre Pompidou Centre Pompidou Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Sortie au Centre Pompidou Centre Pompidou Paris, 26 juillet 2023, Paris. Sortie au Centre Pompidou Mercredi 26 juillet, 15h00 Centre Pompidou Gratuit – sur inscription dans la limite des places disponibles Poursuivons ensemble la semaine dédiée à l’incroyable musée de La Petite Bibliothèque Ronde au Centre Pompidou ! Tu pourras visiter les collections permanentes du musée et découvrir des oeuvres sur la thématique du sport. Rendez-vous à l’Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde puis départ en transports (3 Rue de Bretagne à Clamart – horaire à préciser, suivez notre actualité pour en savoir plus : www.lapetitebibliothequeronde.com). Centre Pompidou Place Georges Pompidou 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France https://www.centrepompidou.fr/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 36 04 30 »}] [{« link »: « http://www.lapetitebibliothequeronde.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou
75004 Paris

