Le Parlement des œuvres Centre Pompidou, 13 mai 2023, Paris.

Mené en partenariat avec l’Université Paris-Nanterre et l’association Eloquentia, « Le Parlement des œuvres » invite les jeunes à donner vie aux œuvres en donnant leur voix. Ce programme d’éloquence permet ainsi à de jeunes étudiantes et étudiants de découvrir l’univers de la médiation culturelle et de se former à la prise de parole de manière active et créative.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France http://www.centrepompidou.fr Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou est consacré à la culture visuelle sous toutes ses formes. Implanté au cœur de Paris, il réunit le plus important musée d’art moderne et contemporain en Europe, une grande bibliothèque publique d’information, des salles de spectacles et de cinéma, des espaces dédiés au jeune public ainsi qu’un institut de recherche et de création musicale. Des expositions et manifestations prestigieuses témoignent de sa vocation interdisciplinaire.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

