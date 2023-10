Exposition – atelier : Les Plantamouves de Clédat & Petitpierre Centre Pompidou Paris, 13 mai 2023, Paris.

Exposition – atelier : Les Plantamouves de Clédat & Petitpierre Samedi 13 mai, 19h00 Centre Pompidou

Imaginé et conçu par les artistes Yvan Clédat et Coco Petitpierre, le jardin des Plantamouves s’offre comme une sculpture-paysage, un réseau tentaculaire de très grosses tiges colorées en écho aux tuyaux emblématiques du Centre Pompidou.

Dans ce terrain d’exploration jubilatoire, les jeunes aventuriers sont invités à découvrir des modes originaux de déambulation et d’interconnexion par le geste dansé. Des extensions en mousse leur permettent de se métamorphoser, d’inventer de nouvelles manières de se déplacer, bouger, danser, de libérer leur corps en mouvement.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France http://www.centrepompidou.fr Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou est consacré à la culture visuelle sous toutes ses formes. Implanté au cœur de Paris, il réunit le plus important musée d’art moderne et contemporain en Europe, une grande bibliothèque publique d’information, des salles de spectacles et de cinéma, des espaces dédiés au jeune public ainsi qu’un institut de recherche et de création musicale. Des expositions et manifestations prestigieuses témoignent de sa vocation interdisciplinaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

© Hervé Véronèse