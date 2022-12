Rencontre interprofessionnelle Centre Pompidou / Université Paris-Saclay Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre interprofessionnelle Centre Pompidou / Université Paris-Saclay Centre Pompidou, 7 février 2023, Paris. Rencontre interprofessionnelle Centre Pompidou / Université Paris-Saclay Mardi 7 février 2023, 09h30 Centre Pompidou

sur inscription

Vous êtes enseignant·e, chercheur·se ou professionnel·le de la culture ? Vous souhaitez développer de nouveaux projets transdisciplinaires ? Vous êtes invités le 7 février 2023 au Centre Pompidou. Centre Pompidou Place Georges-Pompidou – 75004 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75004 Île-de-France [{« link »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/ArtsCulture/inscriptions-7fevrier/questionnaire.htm »}] Cette demi-journée de rencontre et d’échange entre les équipes du Centre Pompidou et le personnel de l’Université Paris-Saclay vous permettra de découvrir les liens possibles entre la recherche scientifique, la valorisation des collections du Centre Pompidou et les métiers associés. Au programme : Vous participerez à une série d’ateliers articulés autour de 3 axes : Métiers de la restauration/conservation et disciplines scientifiques Cet atelier propose un temps d’échange sur la manière de faire connaître les spécificités des métiers de la restauration/conservation et les sciences en lien avec ces derniers. Cette rencontre sera centrée sur les actions à destination des publics éloignés de la recherche et des arts. Médiation scientifique et artistique autour des collections à destination de différents publics du territoire Cet atelier propose un temps de rencontre autour du croisement entre médiation artistique et scientifique à partir des collections du Centre Pompidou. Il s’agit d’échanger notamment sur l’équilibre à trouver au sein d’une médiation mêlant les deux et destinée à un public éloigné du monde des arts et/ou de la recherche. Interventions d’artistes (processus de création et/ou de recherche en lien avec les collections et les disciplines scientifiques impliquées) Cet atelier propose un temps d’échange autour du processus de création contemporaine en lien avec les collections du Centre Pompidou et les sujets de recherche développés à l’Université Paris-Saclay, en s’interrogeant sur les publics concernés. Cet événement sera l’occasion pour vous : de valoriser vos actions / votre expérience professionnelle

de rencontrer de nouveaux acteurs du monde de la recherche scientifique/artistique

de développer de nouveaux projets transdisciplinaires Inscrivez-vous dès maintenant : https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/ArtsCulture/inscriptions-7fevrier/questionnaire.htm

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T09:30:00+01:00

2023-02-07T12:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Pompidou Adresse Place Georges-Pompidou - 75004 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Ville Paris lieuville Centre Pompidou Paris

Centre Pompidou Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre interprofessionnelle Centre Pompidou / Université Paris-Saclay Centre Pompidou 2023-02-07 was last modified: by Rencontre interprofessionnelle Centre Pompidou / Université Paris-Saclay Centre Pompidou Centre Pompidou 7 février 2023 Centre Pompidou Paris Paris

Paris