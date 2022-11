Christian Marclay Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Christian Marclay 16 novembre 2022 – 27 février 2023 Centre Pompidou

17€ / TR 14€

Pour la première fois depuis 2007, l’œuvre de Christian Marclay est largement présentée dans une exposition à Paris. Centre Pompidou Place Georges Pompidou, 75004 Paris Paris 3e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France

Pensée sans suivre un parcours chronologique, mais selon un réseau d'affinités et d'échos déployant la logique de l'artiste multimédia, l'exposition mêle déjà-là, détournements et métamorphoses.

Christian Marclay, « Disques vinyles avec annotations, utilisés lors de performances », 1979–1986. Dimensions variables. Collection de l'artiste

