Salle 38 : Habiter en poète : le Groupe Espace, 1950-1960

Habiter en poète : le Groupe Espace, 1950-1960

Nous présentons dans cette salle les travaux d’architectes, peintres et sculpteurs, rassemblés autour d’André Bloc et de Félix Del Marle, au sein du Groupe Espace, pour défendre l’idée de la synthèse des arts.

Deux projets architecturaux : la maison-atelier d’André Bloc à Meudon, la maison de gardien construite sur le même terrain par Claude Parent et les sculptures habitacles que Bloc réalise dans son jardin et qui sont mises en lumière par Roger Tallon. Le second projet est celui d’un village polychrome sur la Côte d’Azur, mené par André Bruyère et Fernand Léger.

Pour les accompagner, la salle présente des œuvres des peintres, sculpteurs ou designers Edgar Pillet, Félix Del Marle, Victor Vasarely, Jean Deyrolle, Alexander Calder, Jesús Rafael Soto, Berto Lardera, Gérard Mannoni, Pierre Guariche, Arne Jacobsen.



