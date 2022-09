Le Corbusier, 1945-1960 Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Corbusier, 1945-1960 Centre Pompidou, 14 octobre 2022, Paris. Le Corbusier, 1945-1960 14 – 16 octobre Centre Pompidou Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Centre Pompidou Place Georges Pompidou 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France

https://www.centrepompidou.fr/fr https://www.facebook.com/centrepompidou.fr/;https://twitter.com/centrepompidou Le Corbusier, 1945-1960 Salle 37, 4e étage du Centre Pompidou La salle est réalisée grâce à la collaboration avec la Fondation Le Corbusier. Elle présente des projets emblématiques du travail de l’architecte entre 1945 et 1960 : l’Unité d’habitation de Marseille fondée sur l’unité de mesure du Modulor, et la chapelle de Ronchamp, toutes deux inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité. La salle met aussi en valeur sa création plastique en peinture et sculpture, notamment la fresque que Le Corbusier réalise pour le orner le mur de son agence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T11:00:00+02:00

2022-10-16T21:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Pompidou Adresse Place Georges Pompidou 75004 Paris Ville Paris lieuville Centre Pompidou Paris Departement Paris

Centre Pompidou Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Corbusier, 1945-1960 Centre Pompidou 2022-10-14 was last modified: by Le Corbusier, 1945-1960 Centre Pompidou Centre Pompidou 14 octobre 2022 Centre Pompidou Paris Paris

Paris Paris