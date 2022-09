Les pionniers du numérique Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les pionniers du numérique 14 – 16 octobre Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 75004 Paris

https://www.centrepompidou.fr/fr https://www.facebook.com/centrepompidou.fr/;https://twitter.com/centrepompidou Salle 29, 4e étage du Centre Pompidou La salle est consacrée aux pionniers du numérique en France : le Groupe Art et Informatique de Vincennes (GAIV). De vocation pluridisciplinaire, ce groupe rassemble des personnalités diverses, parmi elles Hervé Huitric, Monique Nahas, Jean-Claude Halgand, Jacques et Fanie Dupré, Jean-Claude Marquette, Louis Audoire, Patrick Greussay, Pierre-Louis Neumann, Jacques Arveiller, Jérôme Chailloux, Michel Bret. Utilisant les ressources offertes par l’ordinateur, le GAIV fait collaborer plasticiens, musiciens et scientifiques au sein du département informatique de Vincennes. À une époque où il était encore difficile d’avoir accès à un équipement informatique, ils expérimentent et produisent des œuvres à l’esthétique programmative. Les œuvres présentées apportent un éclairage inédit sur la relation entre art et technologie, depuis le « pixel à la main » jusqu’aux premières modélisations sur écran.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T11:00:00+02:00

2022-10-16T21:00:00+02:00

