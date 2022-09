Une leçon italienne : architecture, 1950-1980 Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une leçon italienne : architecture, 1950-1980
14 – 16 octobre
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 75004 Paris

https://www.centrepompidou.fr/fr https://www.facebook.com/centrepompidou.fr/;https://twitter.com/centrepompidou Une leçon italienne : architecture, 1950-1980 Salle 28, 4e étage du Centre Pompidou La salle présente les œuvres d’un courant critique italien mené par les architectes Carlo Aymonino et Aldo Rossi, qui revendiquent une approche typo-morphologique de l’architecture.

Autour des projets de ces deux architectes pour le Gallaratese à Milan ou pour Teatro del Mondo à Venise, nous montrons des dessins et maquettes de BBPR (Torre Velasca), Vittorio Gregotti, Daniele Vitale, GRAU, Franco Purini et Laura Thermes, Arduino Cantafora.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T11:00:00+02:00

2022-10-16T20:00:00+02:00

