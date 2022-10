Stèle de papier : Tombeaux d’Annette Wieviorka Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Annette Wieviorka, née en 1948, est une historienne française, spécialiste de la Shoah et de l’histoire des Juifs au XXe siècle. Centre Pompidou 19 rue Beaubourg, 75004 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75004 Île-de-France Une rencontre proposée par la Bibliothèque publique d’information, dans le cadre du cycle « Les rendez-vous d’Effractions », qui accompagne tout au long de l’année le festival de littérature contemporaine Effractions (8-12 mars 2023). Le dernier livre d’Annette Wieviorka se situe à la frontière entre son travail d’historienne et un récit personnel qui suit le destin de plusieurs membres de sa famille : l’immigration, les difficultés économiques, les engagements politiques, les persécutions sous l’Occupation, la déportation.

L’autrice s’interroge sur les diverses modalités de la mémoire, qui se déploient entre le souvenir individuel et intime et la conscience collective de grands événements historiques. Elle réfléchit également sur son rapport à l’archive, essentielle pour redonner corps au quotidien des personnes qu’elle évoque mais loin d’apporter la réponse exhaustive à toutes les questions. Entretien mené par Frédérique Roussel, journaliste à Libération

