Moselle . En 2021, 2,8 milliards de personnes – soit près d‘un tiers de la population mondiale – ont joué à des jeux vidéo, faisant d‘un simple passe-temps le plus grand phénomène de masse de notre époque. De nombreuses personnes passent des heures chaque jour dans un monde parallèle et vivent une multitude de vies différentes. Les jeux vidéo sont au XXIe siècle ce que les films étaient au XXe siècle et les romans au XIXe siècle. Construite en partenariat avec la Collection Julia Stoschek à Du¨sseldorf, Worldbuilding. Jeu vidéo et art à l‘ère digitale examine les différentes façons dont les artistes s‘immiscent dans les jeux vidéo et les transforment en une véritable forme d‘art. Des œuvres vidéo à canal unique aux environnements spécifiques, immersifs et interactifs, l‘exposition déploiera une trentaine de pièces numériques, dont certaines seront créées pour l‘occasion. +33 3 38 71 53 93 http://centrepompidou-metz.fr/ Dan Weill

