Exposition « La Répétition » Centre Pompidou Metz Metz

Exposition « La Répétition » Samedi 13 mai, 19h00 Centre Pompidou Metz Entrée libre et gratuite à partir de 19h Conçue par l'historien de l'art Eric de Chassey, cette exposition thématique traverse l'art des XXe et XXIe siècles. Elle interroge la notion de répétition au sens littéral autant qu'allégorique ou conceptuel. Dans cette ritournelle, répéter devient tantôt un moyen ou une méthode, un processus créatif, une règle du jeu, une idée ou un genre. Centre Pompidou Metz 1 parvis des Droits-de-l'Homme, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 87 15 39 39 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l'Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l'année. Il présente des expositions temporaires de niveau international en bénéficiant de prêts du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris / Strasbourg) et A31 (Luxembourg / Lyon), sortie Metz Centre. Parking de 700 places. En train : Gare TGV de Metz Ville. Trains directs : à 1h20 de Paris, à 40 min de Luxembourg Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : à 2h de Lille Europe, à 4h de Rennes, à 5h de Bordeaux. En avion : aéroport de Metz-Nancy Lorraine (18 km / 20 min), aéroport de Luxembourg (69 km / 45 min), aéroport de Sarrebruck (79 km / 1h), aéroport de Zweibrücken (110 km / 1h20).

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Allan McCollum, Plaster Surrogates [Substituts en plâtre], 1985 © Allan McCollum / Photo : © Georges Meguerditchian – Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP

