AeReA Centre Pompidou Metz Metz, 13 mai 2023, Metz.

AeReA Samedi 13 mai, 19h00 Centre Pompidou Metz Accès libre sur le Parvis des Droits de l’Homme

Première partie du diptyque crée par le duo italien Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi, AeReA questionne ici un objet qui a toujours eu pour fonction d’exprimer les idées d’appartenance et de séparation : le drapeau.

Le titre reprend deux mots qui se superposent graphiquement : le premier, ARA (autel), fait allusion au lieu qui, dans l’Antiquité, était consacré au sacrifice, par extension à la mort. Le second terme, AEREA (air), indique la puissance du drapeau hissé, flottant dans les airs, symbole de pouvoir. D’un gris argenté, les drapeaux sont ici neutres et ramenés à leur essence plastique. Des figures spectrales prennent forme à travers une vingtaine de dévoilements, évoquant une fraternité étroite et ancienne entre deux objets textiles, le drapeau et le linceul. Une performance qui ne laisse pas indifférent.

Dans le cadre de Passages Transfestival / 3-21 mai, Metz

