L’harmonie fait son cinéma Centre Pierre Messmer ST AVOLD Catégorie d’Évènement: St Avold L’harmonie fait son cinéma Centre Pierre Messmer ST AVOLD, 16 décembre 2023, ST AVOLD. L’harmonie fait son cinéma Samedi 16 décembre, 20h30 Centre Pierre Messmer Harmonie Municipale de Saint Avold Centre Pierre Messmer 1, rue de la Chapelle , 57500 ST AVOLD ST AVOLD [{« type »: « link », « value »: « https://www.cc-pierremessmer.fr/spectacles/harmonie-de-saint-avold/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: St Avold Autres Lieu Centre Pierre Messmer Adresse 1, rue de la Chapelle , 57500 ST AVOLD Ville ST AVOLD Lieu Ville Centre Pierre Messmer ST AVOLD latitude longitude 49.10495;6.699866

Centre Pierre Messmer ST AVOLD https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-avold/