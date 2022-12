La nuit de l’orientation Centre Pierre Cointreau – CCI Formation Angers, 27 janvier 2023, Angers.

Centre Pierre Cointreau – CCI Formation Angers 132 Av. de Lattre de Tassigny, 49015 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Face à la diversité des métiers et à la multitude des formations proposées, le choix de l’orientation est difficile et souvent angoissant pour les jeunes et leur famille.

Afin d’accompagner les collégiens, lycéens, étudiants, informer leurs parents, mais aussi accompagner les publics en reconversion ou en réorientation, les Chambres de Commerce et d’Industrie organisent un événement national : La Nuit de l’Orientation.

Très différent d’un salon, La Nuit de l’Orientation permet d’apprendre à réfléchir sur son avenir, sur son profil et sur ses motivations en rencontrant des professionnels du conseil en orientation, des spécialistes de la découverte de soi et des professionnels de l’entreprise qui viennent échanger avec les jeunes et parler librement de leur parcours et de leur métier…

L’objectif de cette soirée est de permettre à plusieurs centaines de personnes de progresser sur leur projet en bénéficiant d’une complémentarité d’acteurs, mobilisés en un même lieu.

Pour parvenir à cette alchimie, La Nuit de l’Orientation c’est :

– le vendredi soir, pour que ce moment soit vécu comme une sortie

– un cadre festif pour dédramatiser l’orientation scolaire et professionnelle

– des animations et rencontres avec des professionnels (job-dating, tests, tables rondes, conférences, ateliers et animations…) qui rythment la soirée !

UN PARCOURS ORIGINAL EN 5 ESPACES, AFIN DE CONSTRUIRE UN PARCOURS D’ORIENTATION SUR MESURE !

JE ME TESTE, JE SUIS COACHÉ.E

Des outils pour mieux se connaitre

Un espace interactif avec à disposition outils numériques et animations pour mieux se connaître, analyser ses compétences et orienter ses recherches.

Des ateliers de coaching jeunes et parents

Conseil Régional des Pays de la Loire : Pour découvrir les voies d’orientation et les univers professionnels de manière ludique et attractive en Pays de la Loire !

JE RENCONTRE UN PROFESSIONNEL

Une rencontre en face à face avec des professionnels

Échange de 10 à 15 minutes avec des professionnels mobilisés bénévolement pour présenter leur métier.

JE M’ORIENTE

Trouver les conseils et l’information pour s’orienter Rencontre individuelle avec les professionnels de l’orientation pour définir son projet, approfondir sa recherche ou trouver des infos complémentaires.

Mobilisation des acteurs du Service Public (CIO, Missions Locales, Pôle Emploi…).

JE PARTICIPE À DES ATELIERS / CONFÉRENCES

Programme de mini-ateliers/conférences thématiques

JE M’ORIENTE SANS STRESS

Ateliers relaxation et gestion du stress

Ateliers conseils en image

Démo coiffure

Selfie box « garde le smile »

1 DJ pour animer la soirée et des cadeaux à gagner



