Animation jeune public : visite et atelier artistique par Sophie Grassart Dimanche 17 septembre, 14h30 Centre photographique Rouen Normandie De 5 à 10 ans.

Pour chacune de nos expositions, nous invitons l’artiste rouennaise Sophie Grassart à proposer un atelier de création plastique pour les enfants, en résonnance avec les œuvres présentées.

Après une visite de l’exposition IN SITU de Marleen Sleeuwits, les enfants iront à l’atelier TIGRE où ils pourront explorer les rapports entre espace, les couleurs et les surfaces.

À TIGRE on peut fabriquer des cornichons à roulettes, des pigeons géants, des costumes de carrelet ou des feux d’artifice en papier. On peut modeler, peindre, assembler, tisser, coudre, et cuisiner. On peut faire sauter des crêpes jusqu’au plafond ce qui permet, mine de rien, de réfléchir à l’importance du geste dans la création.

Centre photographique Rouen Normandie 15 rue de la Chaîne, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie Labellisé centre d'art contemporain d'intérêt national, le Centre photographique Rouen Normandie, situé en coeur de centre ville, déploie en ses murs une programmation annuelle de 3 à 4 expositions, complétée par des propositions

hors les murs, en partenariat avec des institutions régionales et nationales (lieux d’art, établissements scolaires, hospitaliers etc.) et un programme de résidences artistiques. Au travers de sa programmation, qui fait se côtoyer figures historiques et artistes dits « émergents », le Centre photographique défend des propositions artistiques singulières, en prise avec les réalités du monde, au travers d’expositions pour majeure partie inédite sur le territoire

français et proposant un panorama international de la création photographique. Une politique soutenue de projets éducatifs et un programme riche de visites, débats, projections, ateliers de pratique photographique, d’écriture littéraire, de performances, viennent offrir au plus large public l’occasion d’appréhender autrement le monde de l’image (photographie et image en mouvement), de mettre au jour ses résonances avec d’autres formes d’expression

artistique et ses ramifications dans la société. Lectures de portfolios, workshops et bourse s’y adjoignent pour un accompagnement des photographes professionnel•les, régionaux et nationaux. Dans le cadre du projet européen FUTURES, le Centre photographique Rouen Normandie développe le programme Frutescens, dédié à la création photographique émergente française. Le Centre conduit également régulièrement des résidences photographiques sur le territoire normand. Le Centre photographique Rouen est soutenu par la Ville de Rouen, la Région Normandie et la DRAC Normandie / ministère de la Culture. Il est également membre des réseaux FUTURES, RN13bis et Rouen. Situé en cœur de ville historique, il est accessible : – en voiture : parking de l’Hôtel de Ville à 100 m – en train : gare Rouen Rive Droite, 10mn marche Arrêt de métro : Palais de Justice Arrêts de bus : Hôtel de Ville (lignes F1, F2, 5, 6, 20) / Saint-Nicolas (lignes F1, 6)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Photographie : Marleen Sleeuwits, Rhotomagin 3, 2023. Détail. Courtoisie de l’artiste