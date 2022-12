Les Aventuriers du Château Centre PERMANENT PEP 90 AISEY Catégories d’évènement: AISEY

Haute-Saône

Les Aventuriers du Château Centre PERMANENT PEP 90, 31 juillet 2022, AISEY. Les Aventuriers du Château 31 juillet – 7 août Centre PERMANENT PEP 90

Sur inscription. Tarif à partir de 498,00 €

Viens vivre une aventure inoubliable en composant ton programme d’activités ! Centre PERMANENT PEP 90 1 rue du Petit Mont, 70500 AISEY AISEY Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Route : Entre Chaumont et Vesoul par la D417 ou bien par la N19 puis D44 Train : Gare de Culmont-Chalindrey à 49km , gare de Vesoul à 45km Avion : Aéroport Dijon Bourgogne à 115km [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Aisey est un petit village des Hauts du Val de Saône dans l’Est de la France. Surnommé l’île verte pour sa nature qui a su s’imposer et se faire respecter, ce village offre un cadre naturel agréable. Notre Centre, composé de plusieurs bâtiments, est installé au milieu d’un vaste parc boisé de 6 hectares. Les enfants et les ados seront hébergés en chambres de 5 à 8 lits au château ou à la ferme. Le cadre, exceptionnel de calme et de verdure permet de vivre des vacances enrichissantes et sécurisantes : manège à poney, espace camping, piscine sont également à proximité. Réduction de 50 % de la capacité d’accueil classique. Le centre a été aménagé pour permettre la mise en oeuvre des préconisations du cadre sanitaire Viens vivre une aventure inoubliable : Avec tes animateurs, tu pourras composer ton programme de la semaine à travers un cocktail d’activités qui te sera proposé en choisissant parmi les activités. Afin de t’immerger dans cet univers fabuleux, chaque jour une nouvelle activité te sera proposée (séance au choix de l’enfant) entre : Escalade (mur intérieur d’escalade),

Tir à l’arc,

Accrobranche,

Séance d’équitation Ton séjour sera complété par : Veillée feu de camp et nuit en campement (à la belle étoile ou sous tentes selon la météo) pour une soirée en pleine nature

Randonnées à pied ou à vélo

Sortie piscine (selon la météo) pour te rafraîchir entre amis, baignade, glissades

Petits et grands jeux

Activités sportives et ludiques, détente, manuelles

Veillées animées pour terminer la journée en beauté

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T16:00:00+02:00

2022-08-07T10:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: AISEY, Haute-Saône Autres Lieu Centre PERMANENT PEP 90 Adresse 1 rue du Petit Mont, 70500 AISEY Ville AISEY Age minimum 7 Age maximum 14 lieuville Centre PERMANENT PEP 90 AISEY Departement Haute-Saône

Centre PERMANENT PEP 90 AISEY Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aisey/

Les Aventuriers du Château Centre PERMANENT PEP 90 2022-07-31 was last modified: by Les Aventuriers du Château Centre PERMANENT PEP 90 Centre PERMANENT PEP 90 31 juillet 2022 AISEY Centre PERMANENT PEP 90 AISEY

AISEY Haute-Saône