COMPLET – Surf Riders Centre permanent du Porteau, 20 juillet 2023, TALMONT ST HILAIRE.

COMPLET – Surf Riders 20 – 31 juillet 2023 Centre permanent du Porteau

Sur inscription. Tarif à partir de 918,00 €

Surf, glisse.. Émotions garanties sur le bord des plages de l’Atlantique qui se transforment en terrain de jeux pour un séjour au fort goût d’embruns salés !

Centre permanent du Porteau Centre PEP 85 210 impasse du Porteau, 85440 TALMONT ST HILAIRE TALMONT ST HILAIRE Vendée Pays de la Loire Route : Par l’Autoroute A83 A87, sortie Talmont Saint Hilaire ou depuis les Sables d’Olonne en suivant le littoral jusqu’à la baie de Cayola Train : Gare TGV des Sables-d’Olonne (7 km) Avion : Aéroport Nantes Atlantique à 115km [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

A 7 km au sud des Sables-d’Olonne, le centre le Porteau est implanté au coeur d’une pinède de 5 hectares protégé Natura 2000 et localisé en bordure d’Océan, avec accès direct et sécurisé à la mer. Le centre est de structure pavillonnaire. La partie centre de vacances est implanté sur deux bâtiments d’hébergement de 40 places enfants chacun permettant une répartition harmonieuse des différentes tranches d’âges. Les lits sont répartis en chambres de 2, 3, 4 ou 5 personnes avec penderies, placards et lavabos individuels. Douches en cabines et WC attenants. Chaque bâtiment possède 1 salle d’activité équipée de tableaux, de matériel audiovisuel, 1 kitchenette et 1 cheminée. La décoration intérieure a fait l’objet d’une attention particulière : plafonds insonorisés, grandes cheminées, éclairages d’ambiance, boiseries de pin. Le bâtiment restauration dispose de 4 salles à manger pour des repas par groupe. Les cuisines, les annexes et les équipements sont récents ou entièrement rénovés. Deux cuisiniers concoctent une cuisine locale variée.

Viens t’éclater dans un séjour où l’Océan sera ton terrain de jeux avec des séances de glisse riches en sensations qui te feront rentrer dans le monde des Surfs Riders ! Ambiance garantie.

Surf (3 séances) sous la houlette de Vendée School Surf notre partenaire depuis plus de 10 ans !

Vélos pour les déplacement autour du centre (40 km de piste au départ du centre séparées de la circulation routière)

Une sortie Accrobranche

Découverte de l’environnement : Pêche a pied, visite observatoire ornithologique

Baignades : Quotidiennes dans la piscine du centre et/ou en mer

Sans oublier les grands jeux, découvertes du milieu marin, bowling ou Laser Game en soirée, veillées…

Le test d’aisance aquatique est indispensable pour la pratique du surf.

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T15:00:00+02:00

2023-07-31T14:00:00+02:00