Une thématique structurante autour de la pratique du vélo ainsi que des Activités de Pleine Nature (pêche à pied, découverte des marées…) sera proposée aux enfants

Dans le cadre du programme de l’éducation nationale « Savoir rouler à vélo » les enfants pratiqueront le vélos et les consignes de sécurité seront enseignées. Le but étant de devenir autonome sur des trajets à vélo, mais cela nécessite d’être à l‘aise, de connaître le code de la route, et de savoir adapter son comportement aux différentes situations rencontrées.

Une pratique tous les matins, qui se déroulera en 3 étapes:

Savoir Pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo. Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner.

Savoir Circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. Il s’agit de savoir rouler en groupe, communiquer pour informer les autres

d’une volonté de changer de direction, et découvrir les panneaux du code de la route.

Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle. Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et à s’approprier les différents espaces de pratique.

Chaque après-midi une activité sportive ( baignade quotidienne en mer ou à la piscine du centre, grand jeux, tournois, jeux sur la plage)

ou de pleine nature (pêche à pied, découverte des marées, apprentissage de la protection de environnement…) sera proposée aux enfants avec possibilité de mettre en pratique du vélo lors des déplacements.

Sans oublier les veillées quotidiennes

Centre permanent du Porteau Centre PEP 85

Centre permanent du Porteau Centre PEP 85

210 impasse du Porteau, 85440 TALMONT ST HILAIRE TALMONT ST HILAIRE Vendée Pays de la Loire

A 7 km au sud des Sables-d'Olonne, le centre le Porteau est implanté au coeur d'une pinède de 5 hectares protégé Natura 2000 et localisé en bordure d'Océan, avec accès direct et sécurisé à la mer.



Le centre est de structure pavillonnaire. La partie centre de vacances est implanté sur deux bâtiments d’hébergement de 40 places enfants chacun permettant une répartition harmonieuse des différentes tranches d’âges. Les lits sont répartis en chambres de 2, 3, 4 ou 5 personnes avec penderies, placards et lavabos individuels. Douches en cabines et WC attenants.

Chaque bâtiment possède 1 salle d’activité équipée de tableaux, de matériel audiovisuel, 1 kitchenette et 1 cheminée.

La décoration intérieure a fait l’objet d’une attention particulière : plafonds insonorisés, grandes cheminées, éclairages d’ambiance, boiseries de pin.



Le bâtiment restauration dispose de 4 salles à manger pour des repas par groupe. Les cuisines, les annexes et les équipements sont récents ou entièrement rénovés. Deux cuisiniers concoctent une cuisine locale variée. Route : Par l’Autoroute A83 A87, sortie Talmont Saint Hilaire ou depuis les Sables d’Olonne en suivant le littoral jusqu’à la baie de Cayola



Train : Gare TGV des Sables-d’Olonne (7 km)



Avion : Aéroport Nantes Atlantique à 115km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T15:00:00+02:00 – 2023-07-15T00:00:00+02:00

2023-07-19T00:00:00+02:00 – 2023-07-19T14:00:00+02:00

