Séjour d’intégration CP-CE1 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Périgord à Varaignes Benais, 23 octobre 2023, Benais.

Séjour d’intégration CP-CE1 23 – 27 octobre Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Périgord à Varaignes Le tarif est calculé en fonction du coefficient familial, et représente 3 fois le montant d’une journée en accueil de loisirs.

Au cours des vacances d’été au Centre Social Culturel du Grand Parc, nous avons mené un projet commun entre les Jaunes (GS) et les Corsaires Panda (CP) afin de favoriser la rentrée des Grandes Sections en CP et ainsi faciliter leur insertion à l’accueil de loisirs 6-11 ans en septembre 2023.

Les enfants ont eu pour projet de réaliser un carnet de voyage collectif qu’ils ont agrémenté au cours des différentes sorties : dessins, photos, écrits, souvenirs de ce qu’ils ont vécu, entendu, observé et trouvé sur place.

Dans cette continuité, nous organisons un séjour d’intégration pour les CP et CE1.

Nous continuerons à travailler le consensus mais de manière plus prononcée, notamment par le biais d’espaces formalisés pour permettre l’expression de chacun·e. Ces réunions sont pensées comme un outil d’éducation et de parole, un organe de discussion et de décision, où chacun·e est invité·e à s’exprimer pour améliorer le fonctionnement collectif. A l’âge de la socialisation, nous choisissons en effet de proposer le groupe comme espace naturel d’évolution pour les enfants, ce qui leur sera utile dans tous les aspects de leur vie sociale présente et future.

Nous continuerons à les sensibiliser au gaspillage alimentaire mais aussi au gaspillage du matériel. Aujourd’hui nous ne pouvons plus fermer les yeux sur l’éco-responsabilité de chaque être humain. A leur échelle, nous devons inviter les enfants à réfléchir et prendre conscience de leur impact sur la Terre, et à l’importance d’une biodiversité riche et variée, des plus petites bêtes au plus grandes.

Ce séjour long sera également l’occasion de tisser des liens de confiance entre enfants et animateurices, de travailler sur la confiance de l’enfant et son autonomie. Il sera aussi l’occasion de travailler avec les parents sur la séparation, tout en travaillant sur la sécurité affective. Pour cela, le portable du séjour sera mis à disposition des enfants et des messages et photos régulièrement postés sur un groupe WhatsApp. En amont, nous organiserons bien sûr une réunion d’information pour les parents et si nécessaire, des rendez-vous individuels.

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Périgord à Varaignes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T21:30:00+02:00

2023-10-27T09:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00

