Vosges Séjour de vacances Nature et Découvertes Centre Permanent Bel-Air Le Saulcy, 21 août 2023, Le Saulcy. Séjour de vacances Nature et Découvertes 21 – 25 août Centre Permanent Bel-Air Il s’agit d’un séjour au Centre Bel Air, sur le thème de la nature.

Centre Socioculturel du Langensand

2, rue de l’Eglise St Joseph

67500 Haguenau

Le séjour se déroulera du 21 au 25 août à Le SAULCY

L’hébergement s’effectuera au Centre Bel-Air

16, le Haut de Quieux 88210 LE SAULCY

Nombre de places disponibles : 24 enfants de 6 à 11 ans. (12 filles et 12 garçons)

Le déplacement vers le site s’effectuera en bus.

Départ : 21 Août 2023 à 08h au Centre Socioculturel du Langensand

Départ : 21 Août 2023 à 08h au Centre Socioculturel du Langensand

Retour : 25 Août 2023 à 18h30 au Centre Socioculturel du Langensand

Nature et découvertes séjour Vosges

