[Semaine Nationale de la Petite Enfance] Matinée POP – Lundi 20 mars Centre périscolaire, 20 mars 2023, Saint-Georges-de-Montaigu.

Entrée libre Venez avec votre enfant de moins de 6 ans pour profiter d’animations POP !

Le LAEP est un service qui propose de se retrouver dans un lieu avec différents espaces et jeux, adaptés à l’âge de chacun. Ce lieu permet aux parents de prendre du temps avec son enfant, de le voir évoluer en collectif et d’échanger avec d’autres parents (lieu anonyme avec participation libre).

Programme de la semaine disponible ici Centre périscolaire 5 rue des Deux Rives, 85600 Montaigu-Vendée Saint-Georges-de-Montaigu

