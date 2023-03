KIDS’AVENTURE Centre Pépuriot Lagineste Catégories d’Évènement: Lagineste

KIDS’AVENTURE Centre Pépuriot, 21 juillet 2023, Lagineste. KIDS’AVENTURE 21 – 30 juillet Centre Pépuriot 695 Ton séjour Une activité sportive ou culturelle par jour…! Ce séjour va ravir tous les petits aventuriers curieux de découvrir de nouvelles sensations. Rejoins-nous pour vivre des moments inoubliables aussi bien ludiques qu’insolites (Lac de Thauriac, Quercyland, Rocamadour, Gouffre de Padirac….) dans ce cadre de verdure de 3 hectares. Cadre de vie Hébergement sous tentes Marabouts (6-8 places) avec sanitaires et salles d’activités et de restauration attenantes dans un parc arboré de 3 hectares. Formalités Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques Centre Pépuriot Pépuriot Lagineste 46400 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-poitiers.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 45 24 34 »}, {« type »: « email », « value »: « aroeven.poitiers@aroeven.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

