KIDS’AVENTURE Centre Pépuriot, 10 juillet 2023, Lagineste. KIDS’AVENTURE 10 – 19 juillet Centre Pépuriot 695 Ton séjour Une activité sportive ou culturelle par jour…! Ce séjour va ravir tous les petits aventuriers curieux de découvrir de nouvelles sensations. Rejoins-nous pour vivre des moments inoubliables aussi bien ludiques qu’insolites (Lac de Thauriac, Quercyland, Rocamadour, Gouffre de Padirac…) dans ce cadre de verdure de 3hectares. Cadre de vie Hébergement sous tentes Marabouts (6-8 places) avec sanitaires et salles d’activités et de restauration attenantes dans un parc arboré de 3 hectares. Formalités Test préalable à la pratique des activités nautiques et aquatiques Centre Pépuriot Pépuriot Lagineste 46400 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-poitiers.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 45 24 34 »}, {« type »: « email », « value »: « aroeven.poitiers@aroeven.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

