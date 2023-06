Littoral vivant Centre PEP Le Hedraou Perros-Guirec, 10 juillet 2023, Perros-Guirec.

Littoral vivant 10 – 14 juillet Centre PEP Le Hedraou Gratuité sur inscription à l’animation de quartier de la ville de Lannion

Le séjour au Hédraou, à Perros-Guirec nous permettra de travailler sur la découverte de la faune et de la flore du littoral dans un cadre familiale et dépaysant.

Les enfants pourront profiter de la plage, de la baignade et de jeux dans le parc du site.

Centre PEP Le Hedraou 22700 PERROS-GUIREC Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 44 85 63 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:30:00+02:00

2023-07-14T07:30:00+02:00 – 2023-07-14T17:30:00+02:00

