Stage de cirque pour un groupe d’adultes incarcérés au Centre Pénitentiaire de Bordeaux Gradignan 31 juillet – 4 août Centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan Ce stage bénéficie d’un cofinancement de la DRAC et du SPIP

Du 31 juillet au 4 août des intervenants-artistes du Komonò Circus proposeront un stage de cirque pluridisciplinaires à l’attention d’un groupe de détenus majeurs incarcérés au Centre Pénitentaire de Bordeaux Gradignan.

Ce stage n’aura pas seulement pour objectif la transmission de technique. L’activité cirque sera également au service d’objectifs pédagogiques et thérapeutiques. Nous cherchons à accompagner les partcipants pour qu’ils apprennent à collaborer dans le respect, à s’écouter, à prendre soin de leur sécurité et de celle des autres. Certaines séquences stimuleront leurs imaginaires et leur offriront de (ré)apprendre à rêver.

