Chimène, faire entendre sa voix – semi-opéra Mardi 5 septembre, 15h30 Centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy Sur inscription pour les personnes détenues

«Le Cid» de Corneille, grand classique étudié dans les collèges et lycées, a été mis en musique en 1783 par Antonio Sacchini, venu en France à la demande de Marie-Antoinette, sous le titre de «Chimène», car se centrant sur les tourments de l’héroïne plus que de celles du Cid. L’Arcal a retrouvé et fait renaître avec beaucoup de succès cette tragédie lyrique en 2017 pour 50 personnes en tournée. Devant les spécificités de l’œuvre, où la beauté de la langue française est magnifiée par la musique, avec les voix lyriques des amants perdus et la vivacité dramatique extraordinaire des instruments, nous proposons ce semi-opéra pour faire vivre cette tragédie auprès des élèves, en les initiant à l’opéra et les invitant à choisir un point de vue au regard des protagonistes et des enjeux de l’histoire. Spectacle avec 2 chanteurs, 2 comédiens et un quatuor à cordes isssu du Concert de la Loge. Mise en scène : Sandrine Anglade. Espace scénique : 6x6m ou 6x9m dans une salle à plat.

Centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy 5bis Rue Alexandre Turpault 78390 Bois-d’Arcy Bois-d’Arcy 78395 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T15:30:00+02:00 – 2023-09-05T16:30:00+02:00

©Arcal