Village Copain du Monde 2023 Centre Paul Léger FOL 23 Super Besse Super Besse, 10 juillet 2023, Super Besse.

Village Copain du Monde 2023 10 – 24 juillet Centre Paul Léger FOL 23 Super Besse

Le Village Copain du Monde se déroulera du 10 au 24 juillet 2023, à Super-Besse en France, au centre Paul Léger.

Le séjour accueillera 34 jeunes bénévoles des trois associations :

– Des 12 – 14 ans

– Des 16 – 18 ans

Le centre Paul Léger FOL 23 situé à route de Chambourguet 63610 Super-Besse fournit l’hébergement, la restauration et des espaces d’activités pour le village Copain du monde.

Au programme : des activités sports natures (viaferata, randonnée, …), des jeux de reflexion (cluedo, escape game,…), et la découverte de l’environnement.

Les activités du séjour se dérouleront dans la localité de Super-Besse et alentours.

Durant le séjour, le groupe participera à des actions autour du Tour de France, dont le SPF63 est partenaire, ainsi qu’à la réalisation d’une action de solidarité concrète : des olympiades sportives. Les Olympiades sont des minis jeux sportifs sur lesquels des équipes s’affronteront.

Objectifs :

Lors du Village Copain du Monde, l’équipe encadrante se servira du sport comme support à l’apprentissage de coopération, de vivre-ensemble, de respect et d’entraide entre les jeunes. Le sport est porteur de valeurs et moteur de solidarité entre les Hommes.

Le village Copain du Monde a pour but de favoriser chez les participants le développement de l’engagement citoyen, en servant du sport comme outil de développement et de bien-être.

Les objectifs sont les suivants :

– Formation BAFA

– Développer l’engagement citoyen

– Développer le sens critique, le discernement, la réflexion individuelle et collective

– Lutter contre le racisme, les discriminations et les inégalités

– Favoriser l’autonomie, la capacité d’agir et la responsabilisation

– Favoriser une coopération internationale durable par la mise en place de projet solidaire

– Favoriser l’apprentissage du “vivre-ensemble”

– Bonne santé et bien-être

– Egalité des genres

– Réduction des inégalités

L’organisation de la journée des Olympiades sportives est également un des objectifs principaux de ce village.

Le groupe des 16 – 18 ans sera composé de jeunes souhaitant encadrer par la suite des enfants. Afin de les accompagner dans ce sens, le séjour comprend la première partie théorique du BAFA ainsi que des modules sur le sport et la solidarité comme outil pédagogique. Par la suite, nous les accompagnerons afin qu’ils obtiennent leur BAFA complet afin de les aider dans leur insertion sociale et professionnelle.

Ainsi, les jeunes participants pourront transmettre ce qu’ils auront appris en France et à Madagascar.

Les jeunes malgaches seront accompagnés par les associations partenaires afin qu’ils soient moteurs de la création et du développement d’activité sportive et solidaire pour les enfants sur leur territoire.

Centre Paul Léger FOL 23 Super Besse Super-Besse Super Besse 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « copaindumonde@spf63.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-24T00:00:00+02:00 – 2023-07-24T19:30:00+02:00

solidarité sport

Centre Paul Léger