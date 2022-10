Village Copain du Monde Noël 2022 Centre Paul Léger FOL 23 Super Besse, 19 décembre 2022, Super Besse.

Village Copain du Monde Noël 2022 19 – 23 décembre Centre Paul Léger FOL 23 Super Besse

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Paul Léger FOL 23 Super Besse Super-Besse Super Besse 63610 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le séjour » Village Copain du Monde Noël » aura lieu du 19 au 23 décembre à Super-besse, au centre Paul Léger, pour des jeunes de 11 à 13 ans.

Organisé par le Secours Populaire Français du puy-de-Dôme, ce séjour a à coeur la mise en avant de la solidarité et de l’éveil des jeunes sur les enjeux sociétaux.

Ce séjour a pour but de favoriser chez les participants le développement de l’engagement citoyen, à travers l’éveil collectif des conscience sur les thématiques et enjeux sociétaux, ainsi que l’échange interculturel, mais aussi de proposer aux jeunes un séjour pédagogique de qualité.

Les objectifs sont les suivants :

– Développer l’engagement citoyen

– Développer le sens critique, le discernement, la réflexion individuelle et collective

– Lutter contre le racisme, les discriminations et les inégalités

– Favoriser l’autonomie, la capacité d’agir et la responsabilisation

– Favoriser l’apprentissage du “vivre-ensemble”

Des activités sportives, culturelles et ludiques du séjour se dérouleront dans la localité de Super-Besse et alentours. La découverte de la neige et des sports d’hiver seront également au programme.



