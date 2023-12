Contes de Noël Centre Paul Faraud Plan-d’Orgon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:00:00

Début : 2023-12-20 15:00:00

fin : 2023-12-22

La Médiathèque de Plan d’Orgon vous propose des Contes de Noël avec l’auteur Alain Pas.

Friandises offertes par la municipalité.



Sur réservation. Places limitées. .

Centre Paul Faraud Médiathèque municipale

Plan-d’Orgon 13750 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

