Concert de Noël Centre pastoral Sainte Anne Loos Catégories d’Évènement: Loos

Nord Concert de Noël Centre pastoral Sainte Anne Loos, 17 décembre 2023, Loos. Concert de Noël Dimanche 17 décembre, 16h00 Centre pastoral Sainte Anne Libre participation Une compilation des plus beaux chants de Noël interprétés par le choeur de Loos Canto avec soliste instrumentiste et récitant. Centre pastoral Sainte Anne 10 rue Sainte Anne 59120 Loos Loos 59120 Nord [{« type »: « email », « value »: « looscanto@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Loos, Nord Autres Lieu Centre pastoral Sainte Anne Adresse 10 rue Sainte Anne 59120 Loos Ville Loos Departement Nord Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Centre pastoral Sainte Anne Loos latitude longitude 50.611195;3.020509

Centre pastoral Sainte Anne Loos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loos/