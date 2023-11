Répétition ouverte Loos Canto Centre pastoral Sainte Anne Loos Catégories d’Évènement: Loos

Nord Répétition ouverte Loos Canto Centre pastoral Sainte Anne Loos, 26 novembre 2023, Loos. Répétition ouverte Loos Canto Dimanche 26 novembre, 10h00 Centre pastoral Sainte Anne Venez nous rencontrer lors de notre répétition dominicale et chanter avec nous, ce dimanche 26 novembre 2023 . Un essai ne vous engage pas et vous passerez un bon moment !! Qu’on se le dise !! L’association Loos Canto recrute des chanteurs dans tous les pupitres . Même si vous êtes débutants, n’hésitez pas . Venez essayer et découvrir en vous des talents insoupçonnés !! Centre pastoral Sainte Anne 10 rue Sainte Anne 59120 Loos Loos 59120 Nord [{« type »: « email », « value »: « looscanto@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

