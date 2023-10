Assemblée générale de l’association Loos Canto Centre pastoral Sainte Anne Loos Catégories d’Évènement: Loos

Nord Assemblée générale de l’association Loos Canto Centre pastoral Sainte Anne Loos, 22 octobre 2023, Loos. Assemblée générale de l’association Loos Canto Dimanche 22 octobre, 17h00 Centre pastoral Sainte Anne Entrée Libre- réunion publique L’association Loos Canto qui a pour vocation de promouvoir le chant choral tiendra son assemblée générale le dimanche 22 octobre 2023 à 17h00

en l’Eglise Ste Anne , 8 rue Ste Anne 59120 Loos Lez Lille.

Cette réunion est publique , c’est l’occasion de venir découvrir l’association et son superbe programme 2023-2024 .

Au plaisir de vous accueillir ……. Centre pastoral Sainte Anne 10 rue Sainte Anne 59120 Loos

2023-10-22T17:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

