Recrutement de nouveaux choristes Centre pastoral Sainte Anne, 29 janvier 2023, Loos. Recrutement de nouveaux choristes Dimanche 29 janvier, 10h00 Centre pastoral Sainte Anne

55 euros pour la saison 2023

Recherche de chanteurs amateurs dans toutes les tessitures handicap moteur;handicap psychique mi;pi Centre pastoral Sainte Anne 10 rue Ste Anne 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.looscanto.com »}] Vous recherchez un ensemble vocal, convivial par la taille mais grand par la richesse de son répertoire ? Vous avez envie de vous sentir impliqué(e) dans une belle aventure musicale ? Pour étoffer les pupitres et dans la perspective de monter de nouveaux programmes, Loos Canto recherche des choristes dans tous les pupitres. Les répétitions se déroulent un dimanche par mois . Pour en savoir plus rendez-vous sur le site

Chant choral | Loos Canto | France

https://www.looscanto.com

Rendez-vous à l’Eglise Ste Anne de Loos pour une séance d’essai :

Lieu de répétition :Centre pastoral Sainte Anne

10, rue Sainte Anne

59120 Loos

planning des dimanches à venir :

Dimanche 13 novembre 2022 de 14h à 18h

Dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 17h

En décembre pas de répétition

Dimanche 29 janvier 2023 de 10h à 17h

Dimanche 26 février 2023 de 10h à 17h

Dimanche 26 mars 2023 de 10h à 17h

Dimanche 23 avril 2023 de 10h à 17h

En mai pas de répétition

Dimanche 11 juin 2023

Dimanche 25 juin 2023

​​

Transports en commun :

à partir du Metro M1 CHU-EURASANTE (Lille) prendre la ligne L2 direction LES OLIVEAUX (Loos) et descendre à Mirabeau (Loos)

