Spirale danse de Nelly Pouget Centre Paris ANim’Montparnasse Paris, vendredi 2 février 2024.

Spirale danse de Nelly Pouget un film de Jérémie Lenoir Vendredi 2 février, 19h00 Centre Paris ANim’Montparnasse Entrée libre. Prix libre

Début : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:30:00+01:00

Le film se veut à la fois biographique (parcours et carrière artistique de Nelly) et contemporain (portrait d’une femme d’aujourd’hui, d’une façon de vivre).

Outre le fait qu’il est important qu’une telle musicienne fasse l’objet d’un tel film, il est tout aussi important de préciser que ce n’est pas un film testamentaire mais le témoignage d’une œuvre plurielle et évolutive.

Centre Paris ANim'Montparnasse 26 Allée du Chef d'Escadron de Guillebon, paris 14 Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France