[ATELIER] Les réseaux sociaux, existe-t-il un bon usage ? Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

[ATELIER] Les réseaux sociaux, existe-t-il un bon usage ? Centre Paris Anim’Mathis, 5 décembre 2022, Paris. [ATELIER] Les réseaux sociaux, existe-t-il un bon usage ? Lundi 5 décembre, 18h30 Centre Paris Anim’Mathis

Entrée libre

Les réseaux sociaux, parlons-en ! handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi Centre Paris Anim’Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris 75019 Paris Île-de-France Rencontre entre les parents, les adolescents, l’instagrameuse Anouck et la psychologue Vanessa Julien. Par Cithéa.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T18:30:00+01:00

2022-12-05T20:00:00+01:00 Cithéa

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim'Mathis Adresse 15 rue Mathis, 75019 Ville Paris lieuville Centre Paris Anim'Mathis Paris Departement Paris

Centre Paris Anim'Mathis Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[ATELIER] Les réseaux sociaux, existe-t-il un bon usage ? Centre Paris Anim’Mathis 2022-12-05 was last modified: by [ATELIER] Les réseaux sociaux, existe-t-il un bon usage ? Centre Paris Anim’Mathis Centre Paris Anim'Mathis 5 décembre 2022 Centre Paris Anim'Mathis Paris Paris

Paris Paris