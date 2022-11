[DANSE] Cosmopolite Dance Show Centre Paris Anim’Mathis Paris Catégorie d’évènement: Paris

[DANSE] Cosmopolite Dance Show Centre Paris Anim’Mathis, 19 novembre 2022, Paris. [DANSE] Cosmopolite Dance Show Samedi 19 novembre, 18h00 Centre Paris Anim’Mathis

7€ sur inscription

Le Cosmopolite Dance Show présente des prestations de danseurs ou groupes de danseurs amateurs de différents styles. Centre Paris Anim’Mathis 15 rue Mathis, 75019 Paris 75019 Paris Île-de-France Le Cosmopolite Dance Show présente des prestations de danseurs ou groupes de danseurs de différents styles. Cela ne concerne que des danseurs amateurs, afin de leur donner l’opportunité de monter sur scène et de se faire connaître. L’évènement est dédié à un public jeune. Le but étant de promouvoir la danse de différents horizons

