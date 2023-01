Le Temps sous « l’objectif » des photographes Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entrée libre

Dis-moi Dix mots handicap moteur mi Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT 76bis rue de Rennes Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Île-de-France

0143541658 http://www.animactisce.org Comme chaque année, les Ateliers photos du centre se mobilisent pour illustrer à leur manière « Dis-moi 10 mots »

Opération de sensibilisation à la langue française organisée par le Ministère de la Culture.

L’édition 2022-2023 a rapport au TEMPS sous toutes ses formes. Merci à tous les participants qui ont bien voulu s’investir et jouer le jeu périlleux de mettre ces mots en images.

