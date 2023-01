Exposition LES DIS MOI DIX MOTS EN POP-UP créations des ateliers dessin peinture 7/11 ans et 11/16 ans du centre Paris Anim’ Richard Wright Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Exposition LES DIS MOI DIX MOTS EN POP-UP créations des ateliers dessin peinture 7/11 ans et 11/16 ans du centre Paris Anim’ Richard Wright Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT, 13 mars 2023, Paris. Exposition LES DIS MOI DIX MOTS EN POP-UP créations des ateliers dessin peinture 7/11 ans et 11/16 ans du centre Paris Anim’ Richard Wright 13 – 25 mars Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT

entrée libre

Dis-moi Dix mots handicap moteur mi Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT 76bis rue de Rennes Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Île-de-France

0143541658 http://www.animactisce.org Les Ateliers Dessin Peinture enfants et jeunes du centre Paris Anim’ Richard Wright s’expriment autour des Dix Mots. Du 13 au 25 mars 2023 Exposition dans le hall du centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-13T14:00:00+01:00

2023-03-25T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Centre PARIS ANIM' RICHARD WRIGHT Adresse 76bis rue de Rennes Quartier Notre-Dame-des-Champs Ville Paris lieuville Centre PARIS ANIM' RICHARD WRIGHT Paris

Centre PARIS ANIM' RICHARD WRIGHT Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition LES DIS MOI DIX MOTS EN POP-UP créations des ateliers dessin peinture 7/11 ans et 11/16 ans du centre Paris Anim’ Richard Wright Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT 2023-03-13 was last modified: by Exposition LES DIS MOI DIX MOTS EN POP-UP créations des ateliers dessin peinture 7/11 ans et 11/16 ans du centre Paris Anim’ Richard Wright Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT Centre PARIS ANIM' RICHARD WRIGHT 13 mars 2023 Centre Paris Anim' Richard Wright Paris Paris

Paris