écriture Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT Paris Catégorie d’évènement: Paris

écriture Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT, 1 septembre 2022, Paris. écriture 1 septembre et 26 décembre Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT Dis-moi Dix mots Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT 76bis rue de Rennes Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Île-de-France

0143541658 http://www.animactisce.org c’est pour une classe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-01T08:30:00+02:00

2022-12-26T08:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre PARIS ANIM' RICHARD WRIGHT Adresse 76bis rue de Rennes Quartier Notre-Dame-des-Champs Ville Paris Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Centre PARIS ANIM' RICHARD WRIGHT Paris

Centre PARIS ANIM' RICHARD WRIGHT Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

écriture Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT 2022-09-01 was last modified: by écriture Centre PARIS ANIM’ RICHARD WRIGHT Centre PARIS ANIM' RICHARD WRIGHT 1 septembre 2022 Centre Paris Anim' Richard Wright Paris Paris

Paris