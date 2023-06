Il était une voix Centre Paris Anim’ Place des Fêtes Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Il était une voix 8 juillet – 22 septembre Centre Paris Anim’ Place des Fêtes L’accès au projet à la phase d’audition du 8 juillet est gratuit, tout comme les ateliers dispensés aux nominés durant la phase d’accompagnement et la phase de création.

La compagnie Quality Street propose d’offrir une opportunité aux artistes en herbe et organise une audition de chant en vue d’accéder à un accompagnement artistique et à un processus de création.

Plusieurs jeunes chanteurs amateurs seront sélectionnés par des professionnels lors de cette audition, puis ils seront accompagnés pendant trois semaines lors d’ateliers de coaching vocal (respiration, placement de la voix…), d’interprétation, de technique de scène et d’histoire de la musique.

Une représentation sous forme de conférence chantée aura lieu dans la salle de spectacle du centre Paris Anim’Place des Fêtes, marquant ainsi le début de la saison culturelle du centre.

Cette représentation sera également diffusée dans les autres centres Paris Anim du XIXème arrondissement, ainsi que dans les autres arrondissements de Paris à l’avenir.

Le projet « Il était une voix » se déroulera en plusieurs étape :

Une phase d’audition sera organisée le 8 juillet 2023 au centre Paris’Anim Place des Fêtes.

Les chanteurs qualifiés lors de cette phase d’audition bénéficieront d’un accompagnement (coaching vocal, coaching scénique, cours sur l’histoire de la musique…) et participeront à un processus de création qui se déroulera du 17 juillet au 4 août, en préparation de la conférence chantée qui aura lieu en septembre.

À l’issue de cette période de création, les participants présenteront sur scène le travail réalisé pendant tout l’été lors de la conférence chantée qui se tiendra le 22 septembre au centre Paris’Anim Place des Fêtes.

Le but premier de ce spectacle est de retracer l’évolution de la musique afro-américaine et son influence sur la culture musicale contemporaine.

À travers la conférence chantée, nous proposons d’explorer les différentes étapes de cette évolution, en partant des chants des esclaves jusqu’à la musique hip hop et R&B d’aujourd’hui.

A travers ce projet, nous souhaitons apporter un éclairage sur les différentes formes musicales, notamment celles d’inspiration afro-américaine, qui ont influencé de nombreux courants artistiques contemporains. Notre objectif est de créer un moment de partage et d’enrichissement culturel à travers l’expression musicale.

Centre Paris Anim’ Place des Fêtes 2 rue des Lilas Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laurent@ciequalitystreet.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.03.44.48.48 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-09-22T19:00:00+02:00 – 2023-09-22T21:59:00+02:00

©bsmk